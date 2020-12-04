Survivor 2021 kadrosu kimler var? 2021 Survivor yarışmacıları kimlerdir?

Survivor 2021 kadrosu kimler var? Survivor yarışmacıları kimlerdir? Survivor'da yarışmacıların kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2021 yılında Survivor için heyecan başlıyor. Yarışmada yer alacak isimler tek tek açıklanıyor. Yarışmada kimin olacağı da duyuruluyor. Peki, 2021 Survivor kadrosunda kimler var?
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı Survivor 2021'de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal'ın Survivor'a gideceğini duyurdu.
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Peki Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir? 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu olan oyuncu, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadı, ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.