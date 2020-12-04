4 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?



Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem oldu.



GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (4 ARALIK)



İlayda ve Nurcan en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Nurcan 53 puan ile yarışmaya veda eden isim oldu.



GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi toplam 86 puanla Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.



