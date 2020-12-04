Hızlı ve Öfkeli 7 film konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam kuşağında yayınlanacak olan film 2015 yılında vizyona girmiş ve ilgiyle izlenmişti. Fenemon film serisinin yedincisinde yine heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Yönetmen koltuğunda James Wan'ın oturduğu Hızlı ve Öfkeli 7 filmi hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik.
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLM KONUSU NEDİR?
Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw'un kardeşi Deckard Shaw ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr.Nobody diye bilinen bir üst düzey hükümet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemli bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerindeki Shaw'dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez. Peşlerindeki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklardır.
HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI KİMLER?
Paul Walker (Brian O'Conner)
Vin Diesel (Dominic Toretto)
Dwayne Johnson (Luke Hobbs)
Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)
Jordana Brewster (Mia Toretto)
Tyrese Gibson (Roman Pearce)
Ludacris (Tej Parker)
Lucas Black (Sean Boswell)
Jason Statham (Deckard Shaw)
Nathalie Emmanuel (Ramsey)
Djimon Hounsou (Mose Jakande)
Tony Jaa (Kiet)
Ali Fazal (Safar)
Elsa Pataky (Elena Neves)