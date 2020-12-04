Doya Doya Moda haftanın finalinde eleştiriler yapıldı, puanlar verildi. Hem heyecanlı, hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. TV8'in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan fenomen yarışması Doya Doya Moda'da büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini yansıtıyor. Peki haftanın en düşük puanını alarak eleme potasına giren yarışmacılar hangileri oldu? Doya Doya Moda kim elendi? 4 Aralık Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
4 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 20
Birben: 25
Sabiha: 28
Rabia: 33
Aleyna: 20
Bahar: 22
Özde: 24
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Bahar Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Aleyna girdi. Elenen isim Aleyna oldu.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.