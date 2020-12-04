Diriliş Ertuğrul’un efsane oyuncusunun yeni projesi belli oldu! Yeni sezondaki adresi çok konuşulacak!

TRT 1'de yayınlanan tarihi dizilerden biri olan Diriliş Ertuğrul ilgiyle izlenmişti. Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncularından biri olan ve Dumrul Alp'i canlandıran Edip Zeydan'ın yeni projesi belli oldu. Peki ünlü oyuncuyu yeni sezonda hangi dizide hangi karakterde göreceğiz? Diriliş Ertuğrul'un efsane oyuncusu Dumrul Alp'i Edip Zeydan'ın yeni projesi ve hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
EDİP ZAYDAN'IN YENİ PROJESİ
Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alacak olan ve Yavuz ismini taşıyan dizinin, Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında açmayı planladığı dijital platform Exxen'de yayınlanacağı konuşulmakta ancak bu konu henüz netlik kazanmış değil. Edip Zeydan da Yavuz'un fedailerinden birisi olan Oğuz'a hayat verecek.
EDİP ZAYDAN KİMDİR?
Edip Zeydan, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve dizide Dumrul Alp karakterini canlandırdı.
ERTUĞRUL GAZİ NASIL ÖLDÜ?
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.
KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.
MEZARI (TÜRBESİ) NEREDE?
Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN ÇOCUKLARI
Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocuklarının isimleri ise; Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç de kardeşi bulunmaktadır.