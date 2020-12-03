Türk oyuncu İspanyol dizisine katılıyor iddiaları ses getirdi! Gerçek ise hayalleri altüst edecek

Türk oyuncu İspanyol dizisine katılıyor iddiaları ses getirmişti. Ancak asıl gerçek ortaya çıktı. En son Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide başrolde yer alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Başarılı oyuncunun Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddiası tüm herkesi heyecanlandırdı. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Tatlıtuğ'un yeni sezonda farklı projeleri gündemine aldığı konuşuluyor.
LA CASA DE PAPEL'E GELİYOR İDDİALARI HEYECANLANDIRDI
Başarılı oyuncunun Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddiası tüm herkesi heyecanlandırdı. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Tatlıtuğ'un yeni sezonda farklı projeleri gündemine aldığı konuşuluyor.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve eski mankendir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.
İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adını duyuran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır.
Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.
2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.
2011 - 2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır.
Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir. 22 Kasım 2018 itibarıyla Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırmıştır.
OYUNCULUK KARİYERİ
Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.
Kariyerindeki en büyük adım ise 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.
2010'da Ezel dizisinde, ikinci sezonun başında Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.
2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır.