Türk oyuncu İspanyol dizisine katılıyor iddiaları ses getirdi! Gerçek ise hayalleri altüst edecek

Türk oyuncu İspanyol dizisine katılıyor iddiaları ses getirmişti. Ancak asıl gerçek ortaya çıktı. En son Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide başrolde yer alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Başarılı oyuncunun Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddiası tüm herkesi heyecanlandırdı. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Tatlıtuğ'un yeni sezonda farklı projeleri gündemine aldığı konuşuluyor.

LA CASA DE PAPEL'E GELİYOR İDDİALARI HEYECANLANDIRDI

Başarılı oyuncunun Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddiası tüm herkesi heyecanlandırdı. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Tatlıtuğ'un yeni sezonda farklı projeleri gündemine aldığı konuşuluyor.