Rekor kıran dizide ayrılık kararı miadı doluyor! Ani bir kararla ikinci kez hüsrana uğrayacak

Ekranların reyting rekorları kırmaya devam eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan gelişmeler heyecanı iyice doruklara çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda Hünkar Yaman karakterinin diziye veda etmesi heyecanı bir kat daha artırdı. Son olarak ortaya atılan iddialara göre dizide sevilen karakterlerden birisi olan Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacağı izleyicileri şaşırtsa da henüz dizinin yapımcı şirketi TIMS&B ve yayıncı kuruluş ATV'den konu hakkında bir açıklama yapılmış değil. İzleyiciler söylentilerin ardından dizide bu hafta yaşanacak gelişmelere kitlendi.

DİZİNİN EFSANE İSMİ VEDA MI EDİYOR?

Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada görüldüğü üzere Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, izleyicinin gözü Müjgan ve Yılmaz'da olacak gibi görünüyor.