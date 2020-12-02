SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Çarşamba akşamları sevenleriyle buluşan Sadakatsiz dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.