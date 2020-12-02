Sadakatsiz neden yok? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelmesi beklenen dizi tekrar bölümü ile yayınlanacak, yeni bölüm verilmeyecek. Sadakatsiz 9.bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Peki kanaldan nasıl bir açıklama geldi, dizi finale mi gidiyor? Fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz. Ayrıca merak edenler için Sadakatsiz dizi konusunu ve oyuncu kadrosunu da derledik.
SADAKATSİZ NEDEN YOK?
Çarşamba akşamları sevenleriyle buluşan Sadakatsiz dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI
SADAKATSİZ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yanı sıra; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ile Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.
SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.
DR. FOSTER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One drama televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yazılan beş bölümlük dizi, kocasının bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Dr Gemma Foster hakkındadır. Dizi, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen Medea'nın hikâyesinden esinlenmiştir. 2. sezon 5 Eylül 2017'de başladı ve 3 Ekim 2017'de sona erdi.
Sadakatsiz 11 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan ve Asya arasında hesaplaşma vakti geldi!
Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!