Doya Doya Moda'da haftanın finalini etkileyen günün puanları verildi. Yarın heyecan dolu bir eleme gecesi yaşanacak, peki bugün puanlar nasıl şekillendi? Büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda'da hem heyecanlı, hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Rekabetin yine en üst düzeyde olduğu yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışma severek izleniyor. İşte 3 Aralık Perşembe Doya Doya Moda puan durumu…
3 ARALIK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 17
Sabiha: 15
Rabia: 18
Aleyna: 10
Bahar: 15
Özde: 20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 112 puan ile Doya Doya Moda Bahar Candan oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.