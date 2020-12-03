Masterchef'in kök söktüren şefi Mehmet Yalçınkaya bunu devlet sırrı gibi saklıyordu! Gerçekler sandığınızdan daha daha acı... Masterchef 2020 TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardır jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya oldu. Babacan tavırları ve sivri dili ile yarışmacıların en çekindiği isim olan Mehmet Şef 3 sezondur yarışmacıların korkulu rüyası haline geldi. Bu tavırlarını reyting uğruna yaptığı iddia edile Mehmet Yalçınkaya aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Yalçınkaya'nın eşi ve kızı Sude Yalçınkaya ve oğlu Utkan kimdir gibi konulara araştırma yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de eli.