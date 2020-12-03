Masterchef'in kök söktüren şefi Mehmet Yalçınkaya bunu devlet sırrı gibi saklıyordu! Gerçekler sandığınızdan daha daha acı... Masterchef 2020 TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardır jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya oldu. Babacan tavırları ve sivri dili ile yarışmacıların en çekindiği isim olan Mehmet Şef 3 sezondur yarışmacıların korkulu rüyası haline geldi. Bu tavırlarını reyting uğruna yaptığı iddia edile Mehmet Yalçınkaya aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Yalçınkaya'nın eşi ve kızı Sude Yalçınkaya ve oğlu Utkan kimdir gibi konulara araştırma yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de eli.
Yarışmayı daha ilk sezondan beri dikkatli izleyenler büyük ihtimalle bunu çok önceden farketti. Yarışmanın dışında Şef Mahmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında da sol eli hep cebinde ya da kadrajın dışında. Yani Mehmet Şef'in iki elinin de göründüğü bir fotoğrafı görmek neredeyse imkansız.
Mutfaktaki namı ülke sınırları aşan dünyaca ünlü şefin aslında çok acı bir hikayesi var. Meğer Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmış.
Hayatının dönüm noktası olan mutfak kazası sonrası 3 parmağını kaybeden Mehmet Şef bu konu hakkında hiç konuşmamış ve bunun duyulmasını pek istememiş.
Aslen Bolulu olan 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, bu kaza sonrasında pes etmemiş bir isim. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.
Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.
2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.
Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.
Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.
Mehmet Yalçınkaya'nın Sude adında bir kızı ve Utkan ve Emre adında iki oğlu var.
Onlar da aynı şekilde mutfakla ilgili.