Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in (58) eşi Nilgün Altınay (66) yaşamını yitirdi. Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."
"EVLİLİKTE ÖNEMLİ OLAN AŞKTIR"
Ünlü çift, 1997 yılında boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu. Bir dönem aralarındaki sekiz yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği röportajda, "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu.
CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan ikili, neden boşandıklarını ve 22 yıl aradan sonra neden yeniden evlenmeye karar verdiklerini anlatmıştı.
Nilgün Altınyay, "Benim yanımdaki bir insanın kadınlar tarafından bu kadar ilgi görmesi zor geldi. Hatta Bursa'da dans ediyorduk, bir kadın geldi bana bir omuz attı sahneden düştüm. Kadın Yaşar'la dans etmeye başladı. Ben Yaşar'a 'sana güveniyorum ama kadınlara güvenmiyorum' dedim. Böyle gitmeyeceğini anladım sonra. 'Boşanıyoruz' dediğimizde 'şaka yapıyorsunuz' dediler. Altıncı yılın sonunda boşandık. 22 sene boyunca da kimse ile görüşmedim" demişti.
Yaşar Alptekin ise "Kızım bana 'sana geliyorum, annemi özlüyorum. Anneme gidiyorum seni özlüyorum. Hep bir tarafım yarım, tam olamıyorum' dedi. Bu sözlerden çok etkilendim. Kızıma 'Annenle evlilik düşünüyorum, annenin huyları değişti mi?' diye sordum. Nilgün çok kıskançtı, arabanın emniyet kemerini koklayıp 'Bu kadın kokusu, kimin' diye sorardı. Kızım da bana 'yok baba-annem değişti' dedi. Kızımla beraber Nilgün'ün evine gittik. 'Sen de uygun görürsen ben seninle evlenmek istiyorum' dedim. O gün çıktık evden, ertesi gün 'Nilgün düşündün mü?' diye sordum. 'Aaa o şaka değil miydi, ciddi miydin sen' dedi. Ben de 'evet, şaka yapmıyorum' dedim" ifadelerini kullanmıştı.
Programda oyuncak farenin karnındaki yüzüğü çıkaran Alptekin, "Bu dünyada ve ahirette, saliha bir eş olmaya, çocuklarımızı huzur ve sağlık içinde yetiştirmeye, iyi ve kötü günde birlikte olmaya ne dersin?" sözleriyle eski eşine evlilik teklifi etmişti. Sürpriz teklife Nilgün Altınyay da 'Evet' cevabı vermişti.
NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR
Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık." sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.
YAŞAR ALPTEKİN'İN KIZI AYRİS ALPTEKİN
Ayris Alptekin, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası manken ve eski oyuncu Yaşar Alptekin'dir. Annesinin adı Nilgün Altınyayla'dır. Anne ve babası 1995 yılında boşandıktan sonra babası ve babaannesi yanında büyümüştür. Güzel sanatlar lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Yazarlığı Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.
2003 yılından beri Galata Kuledibi'ndeki Büyük Hendek Caddesi'nde faaliyet göstern "Galataperform"da kolektif metinler yazıp sergilemektedir.
Ayris Alptekin, 2013 yılında yönetmenliğini Zeynep Dadak ve Merve Kayan'ın yaptığı "Mavi Dalga" adlı sinema filminde Onur Saylak, Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte oynadı. Bu film 50. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödülünü aldı. Ayris Alptekin de 25. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.