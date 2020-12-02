Yaşar Alptekin ise "Kızım bana 'sana geliyorum, annemi özlüyorum. Anneme gidiyorum seni özlüyorum. Hep bir tarafım yarım, tam olamıyorum' dedi. Bu sözlerden çok etkilendim. Kızıma 'Annenle evlilik düşünüyorum, annenin huyları değişti mi?' diye sordum. Nilgün çok kıskançtı, arabanın emniyet kemerini koklayıp 'Bu kadın kokusu, kimin' diye sorardı. Kızım da bana 'yok baba-annem değişti' dedi. Kızımla beraber Nilgün'ün evine gittik. 'Sen de uygun görürsen ben seninle evlenmek istiyorum' dedim. O gün çıktık evden, ertesi gün 'Nilgün düşündün mü?' diye sordum. 'Aaa o şaka değil miydi, ciddi miydin sen' dedi. Ben de 'evet, şaka yapmıyorum' dedim" ifadelerini kullanmıştı.