Doya Doya Moda'da hafta ortasında jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı, Doya Doya Moda'da günün puanları nasıl şekillendi? TV8'in fenomen yarışmasında hem heyecanlı, hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Rekabetin yine en üst düzeyde olduğu yarışmada günün birincisi kim oldu? İşte günün puanlarının haftanın finalini etkileyen yarışmada 2 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu…
2 ARALIK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 8
Birben: 12
Sabiha: 11
Rabia: 17
Aleyna: değerlendirme dışı
Bahar: 11
Özde: 12
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 112 puan ile Doya Doya Moda Bahar Candan oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"