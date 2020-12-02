Masterchef'te yine birbirinden heyecanlı sahneler yaşandı ve rekabet de üst düzeydeydi. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan yarışmada en iyi tabağı çıkarmak için uğraşan yarışmacılardan sadece biri para ödülünün sahibi oldu. İzlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 1 Aralık Salı Masterchef 25 bin TL ödülü kimin oldu? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte son bölümde yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF 25 TL ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
1 Aralık 2020 Salı günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölüm, zorlu geçen bir ödül oyununa sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadroda yarışan son 7 yarışmacıya 25 bin Türk Lirası kazanma şansı sunduğu ödül yarışmasında 7 yarışmacı kademe kademe elenerek son 3 yarışmacı arasından final yemeğini en iyi yapan 25 TL'lik ödülü kazandı.
Ödül oyunu finaline çıkmaya hak kazanan ve son 3'e kalan Özgül, Barbaros, Eray arasından, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Masterchef ERAY, 25 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı olarak seçildi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Özgül
Barbaros
Emir
Sefa
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Eray
Serhat
Ebru