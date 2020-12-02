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    • 02.12.2020 10:04
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    • 02.12.2020 10:04
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    ? 1 Aralık Salı ?

    ? Gündemde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. TV8’in fenomen yarışması akşam kuşağında ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Her Salı olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu bir ödül oyunu vardı ve tüm yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Mehmet, Somer ve Danilo şefler en güzel ciğer tabağını yapan yarışmacıyı seçti. Peki nu hangi yarışmacı kazandı? 1 Aralık Salı ? İşte tüm yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı?

    Masterchef'te yine birbirinden heyecanlı sahneler yaşandı ve rekabet de üst düzeydeydi. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan yarışmada en iyi tabağı çıkarmak için uğraşan yarışmacılardan sadece biri para ödülünün sahibi oldu. İzlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 1 Aralık Salı Masterchef 25 bin TL ödülü kimin oldu? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte son bölümde yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    MASTERCHEF 25 TL ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    1 Aralık 2020 Salı günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölüm, zorlu geçen bir ödül oyununa sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadroda yarışan son 7 yarışmacıya 25 bin Türk Lirası kazanma şansı sunduğu ödül yarışmasında 7 yarışmacı kademe kademe elenerek son 3 yarışmacı arasından final yemeğini en iyi yapan 25 TL'lik ödülü kazandı.

    Ödül oyunu finaline çıkmaya hak kazanan ve son 3'e kalan Özgül, Barbaros, Eray arasından, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Masterchef ERAY, 25 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı olarak seçildi.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Özgül
    Barbaros
    Emir
    Sefa

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Eray
    Serhat
    Ebru
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