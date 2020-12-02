Masterchef'te yine birbirinden heyecanlı sahneler yaşandı ve rekabet de üst düzeydeydi. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan yarışmada en iyi tabağı çıkarmak için uğraşan yarışmacılardan sadece biri para ödülünün sahibi oldu. İzlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 1 Aralık Salı Masterchef 25 bin TL ödülü kimin oldu? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte son bölümde yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.