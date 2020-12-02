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    • 02.12.2020 22:03
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    • 02.12.2020 22:03
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    'un yıldız isminin veda şoku! Herkesi isyan ettirdi! İzleyiciler gelecek hafta şoku yaşayacak

    'un yıldız isminin veda şoku! Herkesi isyan ettirdi. İzleyiciler gelecek hafta şoku yaşayacak. Dört sezondur Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan doruğa çıktı. 'ın canlandırdığı Selim karakterinin ölüp ölmeyeceği izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini alıyor. Dizinin son bölümünde 'nın saz çalarken tanıştığı Cemil'in ihanetine uğraması herkesi şoke ederken akıllara Öner Erkan Çukur'dan ayrılacak mı sorusu geldi. Gelecek hafta yaşanacak gelişmelerle detaylar teker teker netliğe kavuşacak.

    Yıldız oyuncu o dizinin kadrosundan ayrılıyor!

    Pazartesi akşamları büyük bir heyecanla izlenen Çukur dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırtırken Öner Erkan'ın 4 sezondur hayat verdiği Selim karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Selim karakterinin saz çalarken tanıştığı ve büyük yardımlarının dokunduğu Cemil'in ihaneti herkese büyük şok yaşattı. Çağatay Erdenet tarafından Cemil'in alet edildiği pusuda Selim Koçovalı tuzağa düştü ve Cemil, Selim'in kafasına vurarak onu bayılttı. Bölüm sonrası yayınlanan Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi akıllara Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimalini getirdi.

    ÇUKUR'U KARIŞTIRACAK ÖLÜM

    Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi izleyicileri şok etti. Bu sahnenin ardından Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimali akıllarda yer aldı.

    ÇAĞATAY'DAN SELİM'E TUZAK

    Çağatay Erdenet, Çukur'un tapularıyla Cumali'yi köşeye sıkıştırırken, diğer taraftan da hedefine aldığı Selim için harekete geçti. Cumali, Yamaç ve Çukurlular sayesinde kurtulmayı başardı ancak Selim, Çağatay'ın tuzağına düştü.

    Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay'ın, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürdüğü finalde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi.

    ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

    Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cengiz'e ve Çağatay'a açıkça tehdit mesajı göndererek "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyen Yamaç'ın neler yapacağı merak konusu.

    YAMAÇ VE CUMALİ'NİN DUYGUSAL ANLARI

    Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı.

    Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Ogeday'ı kurtardıktan sonra Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı. "Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşine uzun uzun sarıldı. İkili, herkesi etkileyen bu duygusal anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

    ÇUKUR, CUMALİ'Yİ KURTARDI!

    Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi.

    Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı.

    Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı.
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    Haberler Magazin Çukur'un yıldız isminin veda şoku! Herkesi isyan ettirdi! İzleyiciler gelecek hafta şoku yaşayacak