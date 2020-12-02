Pazartesi akşamları büyük bir heyecanla izlenen Çukur dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırtırken Öner Erkan'ın 4 sezondur hayat verdiği Selim karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Selim karakterinin saz çalarken tanıştığı ve büyük yardımlarının dokunduğu Cemil'in ihaneti herkese büyük şok yaşattı. Çağatay Erdenet tarafından Cemil'in alet edildiği pusuda Selim Koçovalı tuzağa düştü ve Cemil, Selim'in kafasına vurarak onu bayılttı. Bölüm sonrası yayınlanan Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi akıllara Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimalini getirdi.

ÇUKUR'U KARIŞTIRACAK ÖLÜM

Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi izleyicileri şok etti. Bu sahnenin ardından Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimali akıllarda yer aldı.