Beş sezon milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun Turgut Alp karakteriyle efsane isimlerden birisi olmuştu. Çok sevilen isimlerden olan Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman'a katılması izleyicilerin en büyük isteklerinden birisiydi. Ancak ortaya atılan son iddialar kafaları karıştaracak cinsten. Bilindiği üzere Acun Ilıcalı yeni sezonda Netflix'e rakip olacak bir dijital platform olan Exxen'i kuruyor. Cengiz Coşkun'un ise bu platformda Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak bir dizide Hazal Filiz Küçükköse ile izleyici karşısına çıkacağı iddia edildi. Yapılan bu açıklama izleyicileri şaşırtsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YAVUZ SULTAN SELİM'İ CANLANDIRACAK İDDİASI

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı iddia edildi. Ayrıca Coşkun'a dizide Hazal Filizküçükköse'nin Hafsa Hatun'u rolüyle eşlik edeceği iddialar arasında yer alsa da henüz bir açıklama yapılmadı.