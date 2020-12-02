Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan Küçük Esnaf konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafındna merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek ve kahkaha tufanı yaşatacak olan film ailecek izlenecek. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Romantik komedi severleri eğlendirecek olan Küçük Esnaf hakkında bilgileri haberimizde derledik.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.
KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?
Küçük Esnaf oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker gibi isimler bulunuyor.
NEREDE ÇEKİLİYOR?
2016 yapımı Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirildi.