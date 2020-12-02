Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan Küçük Esnaf konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafındna merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek ve kahkaha tufanı yaşatacak olan film ailecek izlenecek. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Romantik komedi severleri eğlendirecek olan Küçük Esnaf hakkında bilgileri haberimizde derledik.