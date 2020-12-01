İyi bir vokal olmasının yanı sıra çok da iyi bir besteci olan Zeynep Dizdar, 2006 yılında Zeynep Mansur'un "Sen Nasıl İstersen" albümü için sözü ve müziği kendisine ait olan "Yarım Kalan Aşk", 2007 yılında Reyhan Karaca 'nın "İmza" albümü için "Heves" , 2010 yılında Suat Aydoğan'ın "Müziktir Herşeyi Anlatan" albümü için "Ben Senin İçin Varım" ve Bulut Duman'ın çıkış şarkısı "Mızrak" ı, 2011 yılında Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde şarkısını hazırlamıştır.Zeynep Dizdar, 7 Ağustos 2010 tarihinde turizm rehberliği yapan Can Günay ile evlendi. Eylül 2012 yılında boşandı.

Albümleri :1997 - Yolun Açık Ola2005 - İlle De Sen2008 - Sana Güvenmiyorum2010 - Hayat Benim Elimde2011 - Viraj2012 - 20122013 - İkimiz2014 - Party2015 - Gönül OyunuFilmleri ve Dizileri :Oyuncu:2015 - Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu (Sinema Filmi)2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)2009 - Komşu Köyün Delisi (Dürdane) (TV Dizisi)