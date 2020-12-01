Masterchef'te her Pazartesi olduğu gibi yine kaptanlık mücadelesi vardı ve mavi takımın kaptanı olmak için tüm yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında kaptanlık mücadelesi tüm haftanın kaderini belirliyor. Peki dün akşam gerçekleşen Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi? Kırmızı ve mavi takımda hangi yarışmacılar yer alıyor? İşte merak edilen bilgiler…