Masterchef'te her Pazartesi olduğu gibi yine kaptanlık mücadelesi vardı ve mavi takımın kaptanı olmak için tüm yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında kaptanlık mücadelesi tüm haftanın kaderini belirliyor. Peki dün akşam gerçekleşen Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi? Kırmızı ve mavi takımda hangi yarışmacılar yer alıyor? İşte merak edilen bilgiler…
MATERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde oynanan kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları arasında jüri şeflerin istediği ürünü en başarılı yapan ÖZGÜL, mavi takım kaptanı olarak seçildi.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Özgül, yarışmanın vermiş olduğu hakkı kullanarak ERAY'ı kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.
Mavi takım kaptanı ÖZGÜL ve kırmızı takım kaptanı Eray haftanın kırmızı ve mavi takımlarını şöyle şekillendirdi…
MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanı Özgül ve kırmızı takım kaptanı Eray arasında oynanan ve kazanan takıma ilk takım oyununda önemli avantaj getirecek olan kaptanlar düellosunun kazananı olarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım sonucu ERAY seçild.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Özgül
Barbaros
Emir
Sefa
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Eray
Serhat
Ebru