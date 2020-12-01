Somer Sivrioğlu sevgilisi kimdir? Somer Sivrioğlu eski eşi kimdir?

18 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Somer Şef'in Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu var.

Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu, eşini İstanbul'da esmer bir kadınla aldatmış ve iddialar çok konuşulmuştu.

Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu. Çift aldatma iddialarının ardından boşandı.

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.