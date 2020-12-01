Tandır nedir? Müge Anlı tandır cinayeti izleyenleri şoke etti! “Duyduğum en vahşi şey…”

Müge Anlı tandır cinayeti kan donduran detaylarla ortaya çıktı. Tandır nedir? Resime Dönmez isimli bir kadının bebeğini tandıra atarak yaktığının iddia edilmesi Müge Anlı'yı ve izleyenleri şoke etti. İddialara göre Resime Dönmez isimli kadın yasak ilişkisinin ortaya çıkmaması için korkunç bir cinayet işledi.
MÜGE ANLI TANDIR CİNAYETİ DETAYLARI!
Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı.
Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar kan dondurdu.
Anlatılanlara göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resime Dönmez evliyken başladı.
Resime Dönmez'in Kerem Durur'dan önceki eşi ve Kerem Durur'un kardeşi, Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar ortaya attı.
İddiaya göre Resime Dönmez'in eski eşiyle evli olduğu dönemde 6 aylık bebeği tandıra atıldı.
Ağızdan ağıza dolaşan bilgilere göre ise bebeği tandıra atan kişi Resime Dönmez'in ta kendisi.
Müge Anlı canlı yayınında gelen ihbarlar doğrultusunda Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise detaylarıyla anlatıldı. Dehşete düşüren olaylar işte böyle ortaya çıktı.
Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den.
Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.
Kendisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda yaktığı iddiasını reddetti.
Öte yandan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde Resim Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.
Canlı yayında öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan Müge Anlı ise "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
TANDIR NEDİR?
Tandır kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Tandır, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre tandır kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü
- Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen