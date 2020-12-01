Tandır nedir? Müge Anlı tandır cinayeti izleyenleri şoke etti! “Duyduğum en vahşi şey…”

Müge Anlı tandır cinayeti kan donduran detaylarla ortaya çıktı. Tandır nedir? Resime Dönmez isimli bir kadının bebeğini tandıra atarak yaktığının iddia edilmesi Müge Anlı'yı ve izleyenleri şoke etti. İddialara göre Resime Dönmez isimli kadın yasak ilişkisinin ortaya çıkmaması için korkunç bir cinayet işledi.

MÜGE ANLI TANDIR CİNAYETİ DETAYLARI!

Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı.

Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar kan dondurdu.

Anlatılanlara göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resime Dönmez evliyken başladı.