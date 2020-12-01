Müge Anlı canlı yayında bunca yıldır her şeyi gördü ama böylesini ilk kez gördü! Müge Anlı'nın bile kelimeleri kifayetsiz kaldı... Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu ATV'de yayınlanan Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı. Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü. Herkes birbirini suçlarken baş şüphelilerden biri olan Kerem Durur'un o dönemki eşi Resime Dönmez hakkında herkesin ağzını açık bırakan bazı iddialar ortaya atıldı ve böylelikle de sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.