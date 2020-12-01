Acun Ilıcalı ipini çektiği Masterchef Uğur Yılmaz Deniz hakkında bir konuştu pir konuştu! Masterchef Uğur'u meğer... MasterChef Türkiye'de Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyadaki paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla diskalifiye edilmişti. Uğur Yılmaz Deniz'in Twitter hesabından küfür etmediği neredeyse kimse kalmadığı görüldü. Yarışmaya göz yaşları içerisinde veda eden Uğur Yılmaz Deniz olayında takipçiler ikiye bölündü. Bir grup bu kararın doğru olduğunu savunurken diğer bir grup Uğur Yılmaz Deniz'in bunu yaptığında çocuk yaşta olduğunu ve milyonların gözü önünde rencide edilmemesi gerektiğini savundu. Buna bir Masterchef yarışmacısı da dahil. Sosyal medya gündemine damga vuran olay sonrası Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yeni açıklama yaptı.
MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in geçmiş yıllarda yaptığı küfürlü paylaşımlar ortaya çıktı. Paylaşımların sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildi.
Açıklama bizzat Acun Ilıcalı'dan geldi: "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."
Bu açıklamanın ardından programa son kez çıkan Uğur Yılmaz Deniz, pişman olduğunu paylaşımları ergenlik döneminde yaptığını söyledi. Son 8'e kalma başarısı gösteren Uğur, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDA DAHA GARİP DAKİKALAR YAŞAMADIM'
'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde kendi açtığı lokantasıyla ilgilenen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.
Diskalifiye olan Uğur'un gözyaşı döktü anlarla ilgili duygularını paylaşan Mertcan, "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var. Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?" mesajını yazdı.
Yer aldığı ve diskalifiye edildiği son bölümden sonra Uğur Yılmaz Deniz'den de peşpeşe paylaşımlar geldi.
Yaşananların ardından ağzından ne çıkacağı merak edilen Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi.
NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ, NEDEN EKRANA ÇIKARILDI
Hürriyet gazetesine konuşan Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in neden diskalifiye edildiğini 3 maddeyle sıraladı:
"Uğur'un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.
Uğur'u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur'un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.
Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."