"HAYATIMDA DAHA GARİP DAKİKALAR YAŞAMADIM'

'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde kendi açtığı lokantasıyla ilgilenen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

Diskalifiye olan Uğur'un gözyaşı döktü anlarla ilgili duygularını paylaşan Mertcan, "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var. Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?" mesajını yazdı.