Berlin Kaplanı konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları merak edilenler arasında yer alıyor. Akşam kuşağında yayınlanacak olan ve 2012 yılında vizyona giren film hakkındaki bilgiler arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte Berlin Kaplanı ile ilgili bilgiler...
BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.
BERLİN KAPLANI OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Mert Aran, Nihal Yalçın, Cengiz Bozkurt, Özlem Türkad, Cemil Özbayer ve Orhan Güner.
BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Berlin Kaplanı filmindeki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir kısmı da Antalya'da çekilmiştir.