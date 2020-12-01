Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya dev transfer haberi izleyicileri heyecanlandırdı. Ekranlarında büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'YA KATILACAK MI?
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.
Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı.
2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yorgos'un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi'ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber'in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel'e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer'in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer'i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi'nden nasıl çıkacaktır? Yorgos'un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna'nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos'tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer'i neler beklemektedir?
Öte yandan Seferiye'nin sayıklamaları sonucu Melikşah'ın Başulu'dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu'nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken'in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken'den muhafaza edebilecek midir?
Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım'ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır?
Tüm bunların yanı sıra Hayyam'ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah'ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah'ı deşifre edebilecek midir?