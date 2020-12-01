Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya dev transfer haberi izleyicileri heyecanlandırdı. Ekranlarında büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'YA KATILACAK MI?

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.