Bile bile lades yaptı faka bastıracak. Kuruluş Osman 36. bölüm 2. fragmanında defterlerini dürüyor. Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler bu hafta çok konuşulacak. Flatyos'un esir düşmesine sinirlenen Nikola, onu infaz etmek için harekete geçiyor. Ertuğrul Gazi'nin ölüm döşeğinde olduğu sahne izleyicileri hüzünlendirirken Osman Bey'in Kayı'nın varissiz olmayacağını söyleyerek Targun Hatun ile evlenme kararı alması başta Bala Hatun olmak üzere herkesin üzerinde bir şok etkisi yaratıyor. Bu evliliğin Targun'un hainliğini ortaya çıkaracak bir plan olup olmadığı ise izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"