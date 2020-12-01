Yayınlandığı günlerde büyük bir ilgiyle takip edilen Masterchef programındaki juri üyelerinden Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. İtalya'da dünyaya gelen Danilo Şef hem aşkı hem de şöhreti Türkiye'de yakaladı. Tam bir Türkiye aşığı olduğunu söyleyen Danilo Zanna, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Önceki gün yaptığı Eda Ece paylaşımı ise kısa sürede olay yarattı. İkilinin değişimi hayrete düşüren cinsten. İşte Danilo Zanna'nın o paylaşımı...

Onun için her şey atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla başladı.