Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde eleştiriler yapıldı, puanlar verildi. Büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı, stillerini yarıştığı Doya Doya Moda'da günün puanları nasıl şekillendi? TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada En yüksek ve en düşük puanları hangi yarışmacılar aldı? Günün puanlarının haftanın finalini etkileyen Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte 1 Aralık Salı Doya Doya Moda puanlaması…
1 ARALIK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 5
Birben: 10
Sabiha: 9
Rabia: 12
Aleyna:13
Bahar: 16
Özde: 20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 112 puan ile Doya Doya Moda Bahar Candan oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Katıldığı moda yarışmasında sergilediği garip hareketleriyle adından söz ettiren Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.