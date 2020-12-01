Magazin gündeminde en çok araştırılanlar arasında Seda Tosun kimdir? Seda Tosun kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Soruları yer alıyor. 2015 yılında vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Mucize filminde rol alan Seda Tosun'un hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. İşte güzel oyuncu hakkındaki tüm detaylar…
SEDA TOSUN KİMDİR?
Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır. Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, 2018 yılında Eymen Adal ile evlenen Seda Tosun yakın zamanda boşandı.
MUCİZE FİLM KONUSU NEDİR?
Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.
Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.
Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.
Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor
Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.
Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.
Aziz ve ailesi 7 yıl sonra iyileşmiş bir şekilde Muallim Mahir ile birlikte dönüyor ve bütün köy ahalisi buna şaşırıyor. Bu görüntüden sonra film sona eriyor.
MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül'ün de yer aldığı Mucize'nin ilk filminde baş karakter Aziz'i Mert Turak canlandırıyor. Mert Turak'a başrolde Talat Bulut, Seda Tosun, Ali, Sürmeli, Meral Çetinkaya, Şenay Gürler eşlik ediyor. Ayrıca kadroda; Büşra Pekin, Tansel Öngel, Cezmi Baskın, Erdem Yener yer alıyor.