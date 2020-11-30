Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın mahrem videosu 'Yok artık' dedirtti! Sarmaş dolaş görüntülerden sonra... Survivor 2020'de birlikte yarışan ve yarışma sonrası da sürekli birlikte görüntülenen Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın samimi bir şekilde çekilen videosu sosyal medyayı salladı. Bu görüntülerin ardından açıklama yapan ikili, hem aşk yaşadıklarını doğruladı hem de "Dost kazığı yedik" şeklinde bir açıklama yaptılar. Peki Survivor cephesinde neler oluyor? İşte detaylar...
NİSA'NIN YAŞI KÜÇÜK DEMİŞTİ…
Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan video ile ilgili ikiliden konuya ilişkin açıklama geldi. Öte yandan Barış Murat Yağcı daha önce yaptığı açıklamada, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" ifadelerini kullanmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, Nisa Bölükbaşı (22) ile aynı eve taşındıkları iddialarını yalanlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, Alaçatı'da objektiflere takılmıştı.
İzmirli olan Yağcı, Bölükbaşı'nı babasının Alaçatı Hacımemiş'de bulanan kumrucu dükkanına götürmüştü. Hep beraber yemek yiyen Bölükbaşı ile Yağcı ailesi saatlerce sohbet ederek zaman geçirmişti. Barış ve Nisa cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz." ifadelerine yer verildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş iki genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize laik olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlerle daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz.
Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimizle anılmak istiyoruz.
İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayınlanan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir. Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler.
GÖZLER SERCAN'A ÇEVRİLDİ
Öten yandan Survivor yarışmasında yer alan Sercan Yıldırım, yarışmada Nisa'ya olan duygularını dile getirmiş ve reddedilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi. Video paylaşımı sonrası Yasin Obuz'da twitter hesabından çekirdek almaya gittiğini söylediği bir video paylaşımı yapmasının ardından o dönem yarışma esnasında Nisa Bölükbaşı'yla aralarında aşk dedikosu çıkan eski futbolcu Sercan Yıldırım'ı etiketleyerek attığı tweet'e Sercan Yıldırım şu cevabı verdi:
Yıldırım da Obuz'a "Ne oldu oğlum? Geldim, geldim tamam" mesajıyla cevap verdi.
Sercan Yıldırım'ın yakın arkadaşı eski yarışmacılardan Aycan Yanaç ilişkilerini sürekli gizleyen ve 'arkadaşız' diyen yeni aşıkları yalancılıkla suçladığı iddia edilen bu tweeti attı.
Olay sonrası Evrim Keklik instagram hesabından çekirdek çitlerken video paylaşırken; Twitter hesabından da bu yorumları yaptı.