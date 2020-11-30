Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu. Geçen hafta diskalifiye kararı verilen Uğur'la ilgili şeflerin yaptığı açıklama sonrası Uğur'un gözyaşlarına boğulması son bölüme damga vurdu.. Açıklama yapan Uğur, 'O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben' dedi. Masterchef Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya ayağa kalktı. Dün akşam eleme gecesinde Uğur'un diskalifiye anlarının verilmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'ya tepkiler yağdı. İşte Masterchef Uğur'un diskalifiye olduğu o anlar ve sonrasında yaşananlar.
Masterchef Uğur neden elendi? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yıllar önce yaptığı küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarını nedeni ile Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur yeniden gündem oldu. Masterchef Türkiye'nin hem başarısı hem de duruşu ile bir çok kişinin beğenisini kazanan Uğur Yılmaz Deniz'in elenmesi izleyenleri şoke etmişti.
SOMER ŞEF ÇAĞIRDI
Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.
UĞUR'DAN AÇIKLAMA
Uğur ise yaptığı açıklamada, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım.
Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim." ifadelerini kullandı. "Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" diyen Uğur gözyaşlarını tutamadı. Kendisine sinirli olduğunu ifade eden Uğur, " O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim" açıklamasında bulundu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur şu ifadelere yer verdi: Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi. Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi.
Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum. TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum... Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulünü rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin...
Uğur'un yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile elenmesi bir kesim tarafından haklı bulunurken bir diğer kesim ise Acun Medya ve Acun Ilıcalı'ya isyan etti.
MASTERCHEF UĞUR REYTİNG İÇİN Mİ HEDEF GÖSTERİLDİ?
Özellikle dün akşam eleme gecesinde Uğur'un diskalifiye edilme anının ekranlara gelmesinin ardından yarışmanın takipçileri olayın reyting için kullanıldığını ifade etti.
Masterchef Uğur'un diskalifiye edildiğinin açıklandığı anlarda göz yaşlarını tutamaması da izleyenleri derinden etkiledi. Bu olayın ardından Masterchef Uğur'un takipçi sayısı hızla artarken, Acun Medya ve Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan tepkiler yağdı.