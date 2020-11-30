DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye son bölümde bugün (29 Kasım 2020 Pazar) günü ana kadro yarışmacıları arasında eleme potasına giden MasterChef Uğur, Sefa ve 3. Aday arasında eleme oyunu oynanmadan önce takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ürünleri en iyi yapılan MAVİ takım haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Bu oyun sonrasında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemeği hazırlayan kırmızı takım üyeleri arasından jüri şefler tarafından yemeği en fazla beğenilen Emir, Eray ve Barbaros arasından MasterChef EMİR, haftanın son bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.



