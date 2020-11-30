Masterchef kim elendi? 28 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada hem heyecanlı hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşandı. Peki son dokunulmazlık oyununu mavi mi yoksa kırmızı takım mı kazandı? Dün akşam eleme potasına kim girdi, eleme adayları kimlerdi? Masterchef'te bu hafta kimin elendiğini haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde bugün (29 Kasım 2020 Pazar) günü ana kadro yarışmacıları arasında eleme potasına giden MasterChef Uğur, Sefa ve 3. Aday arasında eleme oyunu oynanmadan önce takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği ürünleri en iyi yapılan MAVİ takım haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
Bu oyun sonrasında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemeği hazırlayan kırmızı takım üyeleri arasından jüri şefler tarafından yemeği en fazla beğenilen Emir, Eray ve Barbaros arasından MasterChef EMİR, haftanın son bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu safhanın da sona ermesiyle birlikte kırmızı takım arasında eleme adayı oylamasına geçildi. Emir, Sefa, Eray ve Barbaros arasında bireysel dokunulmazlığı kazanamayan Eray ve Barbaros arasında yapılan oylamada eşitlik yaşandı ve son söz kırmızı takım kaptanı Sefa'ya kaldı. Kaptan Sefa yaptığı son durum değerlendirmesi sonrasında haftanın 3. Ve son eleme adayı olarak BARBAROS'u seçti.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme adayı ve MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in kişisel sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle daha önce yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından da duyurulduğu gibi diskalifiye edilme anları ekranlara geldi. Mehmet, Danilo veSomer şefler tarafından öne çağrılan MasterChef Uğur kendisinin ve yarışma arkadaşlarını göz yaşlarıyla birlikte yarışmadan diskalifiye edildi. Bu gelişme sonrasında bugünkü eleme gecesinde eleme oyunu oynanmadı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Ebru (kaptan)
Özgül
Serhat
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Sefa
Eray
Emir
Barbaros