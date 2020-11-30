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Hülya Avşar imaj değiştirdi, sosyal medya onu konuştu! 'Bu yaşta bu fizik, nerden baksan pes'

Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 38 yıl geçti. O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. Instagram'dan yeni imajını paylaşan Hülya Avşar kızıl oldu. Kızıl hali ile beğenilen Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan fitliği se sosyal medya gündeminde. Avşar kızı için takipçileri, 'Bu yaşta bu fizik, nerden baksan pes' diyor. Peki Hlya Avşar kaç yaşında,kimdir? İşte Hülya Avşar'ın aşkları, skandalları, gafları ve son hali...

30.11.2020 09:14 - Son Güncelleme: 30.11.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





