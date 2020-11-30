30 Kasım 2020 Ay tutulması burçlara etkisi oldukça merak ediliyor. Boğa-Aslan-İkizler-Başak-Yengeç-Balık- Oğlak-Kova-Terazi-Kova-Yay ay tutulması yorumları haberimizde detaylı olarak var. Hava burcunda tutulacak Ay, karakter olarak iletişim merkezli bir kişiyseniz; tutumlarınız, ifadeleriniz, jestleriniz, çalışmalarınız ve hareket kabiliyetinizin önem arz edeceğini işaret edecek. Tutulma; kalıpları yıkmak için mücadele etme zamanı olduğunu da vurgulayacak. Ay tutulması Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek.
30 KASIM AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
Tutulma Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek.
AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?
Tutulmadan en çok; İkizler, Başak, Balık, Yay burçları etkilenirken, Terazi ve Kovalar daha şanslı olacaklar.
İkizler; burcunuzun üstünde gerçekleşecek bu tutulma kadersel olaylar yaşamanıza ayrıca fiziksel görüntünüzde değişiklik yapmanıza neden olabilir.
Yay; siz de İkizler burcu gibi kadersel majör olaylar yaşayabilir, evlilik ortalık konularınızda gelişme yaşayabilir veya adım atabilirsiniz. Balıklar; ailenizle ve evinizde vakit geçirebilir, ailevi konularınız gündeme gelebilir ve ev değişikliği yapabilirsiniz.
AY TUTULMASI NELERİ ÖNE ÇIKARIYOR?
Yarın, hava burcunda tutulacak Ay, karakter olarak iletişim merkezli bir kişiyseniz; tutumlarınız, ifadeleriniz, jestleriniz, çalışmalarınız ve hareket kabiliyetinizin önem arz edeceğini işaret edecek. Tutulma; kalıpları yıkmak için mücadele etme zamanı olduğunu da vurgulayacak.
İLİŞKİLER ETKİLENEBİLİR
Hangi sektörler ön plana çıkacak? Medya, eğitim, editörlük, gazete, ulaşım, istihbarat, yazarlar, psikologlar, finans, politikacılar, reklamcılar, yardım kurumları bu tutulmada öne çıkan meslek grupları arasında. Bu alanda çalışıyorsanız iş alanınız genişleyebilir. Aynı zamanda bu alanlarla ilgili birçok değişiklikler de önünüze gelebilir. Özellikle farkındalık mottosuyla nefes alan hava burcundaki Ay tutulması; eksiklikleri ve kusurları gösterirken önemli bir döngünün yaşamlara etkisine vurgu yapacak. Tutulmalar duygusal ihtiyaçları keşfetmek için fırsat sağlar.
İlişkiler bu açıdan önemli ölçüde etkilenebilir. Karşı taraftan beklentilerinizi tespit ederken bazı fedakarlıklarda da bulunabilirsiniz. Tutulma kaos olmadan yeni başlangıçlara adım atmanın imkansız olduğunu gösterebilir. Hava burcundaki tutulma, yıl bitmeden kendimizle yüzleşmenin bir neticesi olacak.
1993'TE DE YAŞANMIŞTI
Benzer derecede tutulma; 29 Kasım 1993 yılında ve 29 Kasım 1974 yılında meydana gelmişti. İkizler- Yay ekseninde meydana gelen tutulma kümelenmesi Aralık 2010 ile Mayıs 2013 arasında olmuştu. Bu belirttiğimiz yıllarda yaşanan belirgin temaları bu tutulma evresinde de görebiliriz.
ŞAŞIRTAN SONUÇLAR
Yılın beşinci tutulması neler getiriyor? 2020 yılının son iki tutulması, Kasım ayı biterken meydana gelecek. Hava elementinde aktif olan tutulma, yaz günlerinden bugüne taşıdığımız hassas konuların gündemimize taşınmasına neden olabilir. Tutulma, hiç tahmin edilmeyen sonuçlara şahit olacağımızı işaret edecek. Asla yan yana gelmez dediğimiz siyasetçiler ve az rastlanır hesaplaşmalar gün yüzüne çıkabilir. Ülkemizin sınır bölgelerinde hareketlilikler önem kazanabilir. Bu günleri doğru yönetebilen siyasetçiler, sanatçılar unutulmayacak. Bu düzen içinde kaybolup giden isimler olacak. Tutulma sonrası büyük kurumlar, kriz durumlarında dahi birlikte hareket edemeyecek.
Koç: Hafta içindeki yoğun tempo seni fiziksel olarak yormuş olabilir. Bugün kendine mola veriyorsun. Vaktinin çoğunluğunu spora ayırıyorsun.
Boğa: Bugün düşüncelerini savunma konusunda tavırların sertleşebilir. Arkadaşların bu durumu çok yanlış anlayabilir.
İkizler: Sevgili İkizler, disiplin kavramı senin için önemli bir hal alıyor. Kendine koyduğun kuralları ihlal etmekten çekinebilirsin.
Yengeç: Arkadaşlarının sürekli aynı konulardan bahsetmesi sıkılmana neden olabilir. Onlardan uzaklaşıp yalnız kalmak isteyebilirsin.
Aslan: Bugün yaptığın masrafları, harcamaları hesaplama ihtiyacı duyabilirsin. Finansal açıdan kendini güvenceye almak istiyorsun.
Başak: Bugünlerde hayatının durağanlık kazandığını hissediyorsun. Arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsin.
Terazi: Kendine yaptığın yatırımları artırıyorsun. Online kursları daha yakından takip ediyorsun. Yakın arkadaşlarından tavsiye alıyorsun.
Akrep: Kendini fiziksel anlamda dinlendirmek istiyorsun. Yaptığın egzersiz hareketlerine bugün ara verebilirsin.
Yay: Kaybettiğin bir eşyanın beklemediğin yerden çıkması seni şaşırtabilir. Bugün kıyafet alışverişine çıkmak istiyorsun.
Oğlak: Evde fazla vakit geçiyor olman eksiklerinin gözüne çarpmasına neden olabilir. Bu eksikleri gidermek için alışverişe çıkabilirsin.
Kova: İletişim konularında kendini geliştiriyorsun. Bir süredir arkadaş grubun ile yaşadığın sorunların temeline inebiliyorsun.
Balık: Bugün bir süredir ödeyemediğin bir borcunu tamamen ödeyebilirsin. Uzun vadede planlarını gerçekleştirmek için harekete geçiyorsun.
AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
BURÇ NEDİR?
Kelime olarak Astroloji Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Hiç kimse, astrolojinin yazı öncesi geleneğinin ne kadar eski olduğunu tam olarak bilmiyor. Yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı ise MÖ 2500 yılında, gezegenlerin insanın kaderini etkileyen güçlü tanrılar olduğuna inanılan Mezopotamya'da olmuştur.
Bu ilk astrologlar gökyüzünü dikkatle izlemeye ve onun geceleri parıltılı, muhteşem sessizliğinde gördüklerinin düzenli kayıtlarını tutmaya başladılar. Astroloji danışmanları Kraliyet ailesine devlet yönetimi konusunda akıl verirlerdi ve Mezopotamya tarihinin erken dönemlerinde astroloji "kraliyet sanatı" olarak düşünülürdü.
Astroloji ve Burçlar
Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi ekvator üzerinde (mavi-beyaz) hareket ettirildiğinde, Güneş ekliptik (kırmızı) üzerinde hareket ediyormuş gibi görünür.
Astronomide zodyak, ekliptiğin her iki yanında 9° uzanan, Ay'ın ve ana gezegenlerin yörüngelerini kapsayan bir kuşağı ifade eder.
Ekliptik üzerinde merkezlenen gökyüzü koordinat merkezinin bir özelliğidir. (Dünya yörüngesinin düzlemi ve Güneş'in aşikar yolu), ekinoks noktasının doğusunda derece cinsinden ölçülen gök boylamının (ekliptik ve ekvatorun artan kesişimi) ölçülen değeridir.