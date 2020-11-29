Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren ve izleyiciyi kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, 2020 yaz tatilinde Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak geçtiğimiz günlerde Bebek sahilinde kameralara takılan Gurur Aydoğan, Hilal Altınbilek ile sevgililik iddialarına son noktayı koymuştu.
Arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya tatilinden birlikte fotoğraf paylaşmayı tercih etmeyen Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, o detay ile dikkat çekti. Son günlerin dikkat çeken ikilisinin tatil kaçamağını Aydoğan'ın polar sweatshirt'ü ele verdi.
Önce Gurur Aydoğan'ın Kapadokya'da fotoğraf paylaşmasının ardından Hilal Altınbilek de aynı polarla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı.
'NE SEVGİLİSİ, HİLAL ARKADAŞIM'
Altınbilek'in tatil bitiminde dizi çekimleri için Adana'ya gittiği öğrenildi. Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla ilgili "Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur" demişti.
Yaz aylarından da Çeşme'de tatil yapan Hilal Altınbilek-Gurur Aydoğan çifti, el ele denize girmiş; bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
KEREM ALIŞIK İLE AŞK YAŞADI MI?
Güzel oyuncunun adı daha önce de rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılmıştı. Alışık ise aşk iddialarını reddetmişti.
Usta oyuncu, "Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor...
"Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle... Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..." demişti.