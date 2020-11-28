Masterchef'in yıldız ismi Danilo Zanna paylaştı yer gök altüst oldu! Meğer yıllar önce Eda Ece aynı yapımda yer almışlar. Sempatik tavırlarıyla Masterchef programının en gözde isimlerinden olan juri üyesi Danilo Zanna'nın paylaşımı olay yarattı. İki yıldır TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna Türk eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'yla evlendikten sonra adeta hayatı değiştiğini söylüyor. Bozuk Türkçesi ve samimi yaklaşımıyla sevilen bir isim haline gelen Danilo Zanna Instagram hesabından öyle bir Eda Ece paylaşımı yaptı ki görenler şaşırdı. İşte o paylaşım...

Onun için her şey atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla başladı.