Merak edilen Bir Annenin Günahı 3. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. İlk iki bölümü heyecanla izlenen dizi şimdiden ilgi odağı oldu. Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarına gelen dizinin son bölümünde neler yaşandı? Arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlanan Bir Annenin Günahı 3. bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncuları hakkında detayları da derledik
BİR ANNENİN GÜNAHI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suna, kazara Sadri'yi vurduktan sonra olay yerinden para ve saat ile kaçar. Sadri ölmüştür. Haber çabuk yayılır. Suna, Yusuf'un ameliyatı için gerekli parayı hastaneye getirdiği sırada Yağmur ve annesi Nazan aynı hastanede Sadri'nin naaşını alırlar. Bu acıtan kader Suna ve Sadri'nin ailesini yanyana getirir. Açılan soruşturmada Suna'nın komşusu Bekir tutuklanır. Sadri'yi ölümle tehdit ettiğini söyleyen bir şahit yüzünden Bekir'in başı yanar. Suna, Bekir'in kurtulabilmesi için harekete geçmez. Onun tek düşündüğü ameliyattan sağ çıkan oğlu Yusuf'un hayatıdır. Yaşayacağı en ufak şok kalbi yüzünden Yusuf'u ölüme götürecektir. Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar. İyice çetrefilleşen durum Suna'nın psikolojisini etkiler ve Sadri'yi hayalinde görmesine sebep olur.
BİR ANNENİN GÜNAHI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Filipinler yapımı A Mother's Guilt dizisinden uyarlanmıştır.
BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?
Suna, 40'lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur.
Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani "gerçek hayatın" farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.
Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…
OYUNCU KADROSU
Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Nefise Karatay (Nazan Güngör), Gökçe Özyol (Bekir), Onuryay Evrentan (Şükran), Alihan Türkdemir (Ali), Emir Çiçek (Kazım), Ümmü Putgül (Neriman), Ayça İnci (Meral), İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman), Mina Derman (Zehra), Deniz Ertürk (Filiz), Esra Gönen