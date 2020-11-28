Şu sıralar Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun rolüyle büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç oyunculuk kariyerine son 2 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisiyle devam ediyor. Buradaki performanmasıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğünü açıklamıştı. Ancak Bilgiç'in oyunculuğu bırakıp avukatlık yapacağı iddia edilmişti. Esra Bilgiç bu iddialara bomba bir yanıt verdi. Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu açıklayan güzel oyuncu oyunculuk ve okulun zor olduğunu belirtti.

"OYUNCULUĞU BIRAKIP AVUKAT MI OLACAKSINIZ?"

Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde merak edilen soruları yanıtladı. Bilgiç'e "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusu yöneltildi.