Cümle aleme ilan ediyor! Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanında obayı zıvanadan çıkaracak karar başta Bala Hatun olmak üzere tüm Kayı Obası halkını şaşırtıyor. Bu hafta yayınlanan 35. bölümde Osman Bey'in Nikola'yı yaralaması ve ardından Nikola'nın aldığı saldırı kararları çok konuşuldu. Ancak Osman yaptığı planlarla başta Söğüt'e yapılacak hain saldırıyı engelledi. Ağabeyi ve amcasını kurtarmak için harekete geçti. Final sahnesinin ardından Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Osman Bey'in Targun Hatun ile evleneceğini ilan etmesi herkesi şaşırtsa da gelecek hafta yaşanacak gelişmeler heyecanı artıracağa benziyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"