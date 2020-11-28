Bomba gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli yakınlaşması Façalı ve Çakırbeyli ailelerinde şok etkisi yarattı. Bahar'ın kendisini kullandığını düşünen Ömür alışveriş merkezi çıkışında onu öldürtmeye çalışsa da başarılı olamadı. Gece Kuşu'nu ele geçiren Hızır'ın adamları içeride Derman ve Alparslan teke tek kalmasını sağladı. Gece Kuşu'nun ihanetine uğrayan Derman Korkmaz, Alpaslan'ın işini bitirmeye çalışsa da hayatından oldu. Heyecan dolu final sahnesinin ardından izleyiciler şimdi gözlerini EDHO 174. bölüm fragmanına çevirdi. Ancak dizinin fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.