Usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Rol aldığı dizinin setinde Covid-19 nedeniyle önlemler alındığını belirten oyuncu, "Umarım bir kazaya denk gelmeyiz. Geçtiğimiz sezon bir sıkıntı olmadı" açıklamasını yaptı" demişti.