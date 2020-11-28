Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın set ekibi işi sıkı tutuyor! EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca resmen açıkladı...Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, yakın arkadaşı Sedef İybar ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Oktay Kaynarca, alışverişten anlayan arkadaşı Sedef İybar ile evi için birkaç malzeme almaya geldiğini söyledi.
55 yaşındaki oyuncu, başrolünde yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde koronavirüs için özel önlem aldıklarını açıkladı.
55 yaşındaki oyuncu, başrolünde yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde koronavirüs için özel önlem aldıklarını açıkladı.
Kaynarca, "Yurt dışından özel bir alet getirdik. Anında test yapıyor. Her set günü herkese burundan test yapıyoruz, anında sonuç veriyor" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Rol aldığı dizinin setinde Covid-19 nedeniyle önlemler alındığını belirten oyuncu, "Umarım bir kazaya denk gelmeyiz. Geçtiğimiz sezon bir sıkıntı olmadı" açıklamasını yaptı" demişti.