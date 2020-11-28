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    • 28.11.2020 11:38
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    Ah Şeyma bu kez hikayenin yananı sen oldun! 'nın eski İtalyan sevgilisi eski sevgilisine geri döndü

    'nın 1,5 yılı aşkın aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi durdu durdu bombayı patlattı... Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi 'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önce sosyal medyada fotoğrafları ortaya çıkan çift daha sonra yine sosyal medyada ilişkilerini duyurmuşlardı. Şeyma Subaşı daha sonra 'mesafeler' yüzünden ayrıldıklarını duyursa da iddialara göre Şeyma Subaşı'nın Guido Senia'nın faturalarını ödemekten bıktığı ve bu yüzden ayrıldıkları iddia edilmişti. sonrasında Şeyma Subaşı'nın adı pek çok kişiyle adı anılsa da asıl bombayı Guido Senia patlattı...

    Ah Şeyma bu kez hikayenin yananı sen oldun!

    Ah Şeyma bu kez hikayenin yananı sen oldun! Şeyma Subaşı'nın eski İtalyan sevgilisi Guido Senia eski sevgilisine geri döndü... Bir buçuk yılı aşkın zamandır birlikte olan Şeyma Subaşı ve Guido Senia 'mesafeler' yüzünden ayrıldıklarını duyurmuştu. Şeyma Subaşı'nın sonrasında pek çok isimle birlikte adı anıldı. Guido Senia'dan ise bomba bir hamle geldi. Guido Senia'nın eski sevgilisi Mariacarla Boscono'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Aşkı Boscono'nun paylaşımı ele verdi.

    Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile uzun bir dönem ilişki yaşamıştı. Senia ile birlikteyken yaptıkları paylaşımlar çok konuşulmuşmuştu.

    Subaşı ile birlikteyken, eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmeyen Guido, tepki toplamıştı.

    Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırdı. Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar, "Sildirsene bunları" yorumları yapmıştı.

    ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ

    Şeyma Subaşı ile ilişkisini sonlandıran Guido, Instagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisiyle yeniden ilişki yaşamaya başladı.

    Hatta Boscono Şeyma ve Guido ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı'nın ikonik 'boşandılar' pozunun bir benzerini vermişti.

    Çiftin aşkını Mariacarla Boscono'nun paylaşımları ele verdi.
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    Haberler Magazin Ah Şeyma bu kez hikayenin yananı sen oldun! Şeyma Subaşı'nın eski İtalyan sevgilisi Guido Senia eski sevgilisine geri döndü