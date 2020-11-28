Ah Şeyma bu kez hikayenin yananı sen oldun! Şeyma Subaşı'nın eski İtalyan sevgilisi Guido Senia eski sevgilisine geri döndü... Bir buçuk yılı aşkın zamandır birlikte olan Şeyma Subaşı ve Guido Senia 'mesafeler' yüzünden ayrıldıklarını duyurmuştu. Şeyma Subaşı'nın sonrasında pek çok isimle birlikte adı anıldı. Guido Senia'dan ise bomba bir hamle geldi. Guido Senia'nın eski sevgilisi Mariacarla Boscono'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Aşkı Boscono'nun paylaşımı ele verdi.