Ah Şeyma bu kez hikayenin yananı sen oldun! Şeyma Subaşı'nın eski İtalyan sevgilisi Guido Senia eski sevgilisine geri döndü... Bir buçuk yılı aşkın zamandır birlikte olan Şeyma Subaşı ve Guido Senia 'mesafeler' yüzünden ayrıldıklarını duyurmuştu. Şeyma Subaşı'nın sonrasında pek çok isimle birlikte adı anıldı. Guido Senia'dan ise bomba bir hamle geldi. Guido Senia'nın eski sevgilisi Mariacarla Boscono'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Aşkı Boscono'nun paylaşımı ele verdi.
Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile uzun bir dönem ilişki yaşamıştı. Senia ile birlikteyken yaptıkları paylaşımlar çok konuşulmuşmuştu.
Subaşı ile birlikteyken, eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmeyen Guido, tepki toplamıştı.
Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırdı. Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar, "Sildirsene bunları" yorumları yapmıştı.
ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ
Şeyma Subaşı ile ilişkisini sonlandıran Guido, Instagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisiyle yeniden ilişki yaşamaya başladı.
Hatta Boscono Şeyma ve Guido ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı'nın ikonik 'boşandılar' pozunun bir benzerini vermişti.
Çiftin aşkını Mariacarla Boscono'nun paylaşımları ele verdi.