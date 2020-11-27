SİNAN AKÇIL İLE BURCU KIRATLI AYRILDI MI?

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Şimdi ise ikilinin yeniden ayrıldıkları ve hatta Sinan Akçıl'ın ayrı bir eve çıktığı konuşuluyor.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Bigalıdır.

Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Ailesi 1982 yılında Hollanda'nın Leeuwarden şehrinden İstanbul'a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fransız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.