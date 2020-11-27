Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Programına konuk olarak yeni şarkısını duyurdu ve gündemde merak edildi. İzleyiciler keyifli vakit geçirirken bir yandan da şarkıcının hayatına dair bilgileri arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcının Burcu Kıratlı ile ne durumda olduğu merak ediliyor. peki Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ayrıldı mı? İşte Sinan Akçıl hakkında merak edilen ayrıntılar…
SİNAN AKÇIL İLE BURCU KIRATLI AYRILDI MI?
Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Şimdi ise ikilinin yeniden ayrıldıkları ve hatta Sinan Akçıl'ın ayrı bir eve çıktığı konuşuluyor.
SİNAN AKÇIL KİMDİR?
20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Bigalıdır.
Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Ailesi 1982 yılında Hollanda'nın Leeuwarden şehrinden İstanbul'a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.
Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'nde başlayan Sinan Akçıl, eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fransız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.
Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır. Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
2008 yılı ise sanatçının adeta kırılma noktası oldu ve adının yer aldığı albüm satışları oldukça iyi rakamlar elde etti. 2009 yılının Mayıs ayında Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldığı ve 4. Olduğu "Düm Tek Tek" şarkısının söz ve bestesinde Sinan Akçıl imzası vardır.
Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı "Hande'ye Neler Oluyor?" albümümdeki söz ve müzikler ve yine Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu "Hande'yle Yaz Bitmez" Albümündeki 10 Remix ve Uzaylı adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl'a aittir.
Türkiye'de başarılı çalışmalara imza attığı sıralarda yurtdışında da adını duyuran Sinan Akçıl, Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'daki önemli solistlerle çeşitli projelerde bulundu.
Funda Arar'ın 12 Aralık 2013 tarihinde çıkardığı albümünde "Hafıza" adlı şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.
Sinan Akçıl aynı zamanda Med Yapım'n yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ileThe X Factor, televizyon şarkı yarışmasında jürilik yapmıştır.