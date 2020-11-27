"AŞÇILIK ZOR İŞ"

Aşçılığın zor olduğunu belirten Sivrioğlu, "Yıllardır bu mesleği yapıyoruz, hiç kolay bir meslek değil. Ama karşılığında getirdikleri çok güzel geri dönüşler var. Şef olup şöhreti yakalama ihtimaliniz, iyi araba kullanıp Formula 1'e katılma ihtimaliniz kadar yüksek. Bunu moral bozmak veya şevk kırmak için değil daha gerçekçi olsun diye söylüyorum. Şeflikle, gastronomiyle ilgilenen insanlar, hayat gustosu olan, ürüne, tarıma saygı duyan insanlardır. Eğer hakikaten içinizde yanan bir alev olarak hissediyorsanız mutlaka aşçılık mesleğini yapın. Ama 'ben aşçı olayım, sonra televizyona çıkarım' derseniz bunun şansı oldukça azdır. Eğitim almak şart, büyük avantaj ama yetenek de çok önemli" dedi.