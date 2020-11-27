Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da her hafta Cuma günü olduğu gibi yine haftanın finali vardı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Gergin anların da yaşandığı yarışmada sunucu Onur Büyüktopçu 27 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olan ismi açıkladı ve koluna bilezikleri taktı. Günün birincisi olan isme de çeyrek altını verdi. Haftanın en düşük puanını alan gelinin ise elendiğini açıkladı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte merak edilenler…
27 KASIM CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (27 KASIM)
Nurcan ve Elif en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Elif 63 puan ile yarışmaya veda eden isim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 94 puanla Gizem oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR?
Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.
GİZEM SANCAKTAR KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Gizem Sancaktar, 1993 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Çiçeği bununda bir gelin olan Gizem, 1 buçuk yıllık evlidir. 2018 yılında dünya evine girdi. Kedi ve köpek besleyen Gizem hayvanları da çok seviyor. Servet Saltuk Sancaktar ile evlidir. Rap müziğini oldukça çok sevmektedir. Eşiyle birlikte Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.