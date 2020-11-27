GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 KONUSU NEDİR?



Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir. Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. Ambrose, Ethan'ı etkisiz kılabilmek adına onun eski sevgilisi olan Nyah Hall'u işin içine sokmaya karar verir. Planı tutacaktır... En azından bir süreliğine...