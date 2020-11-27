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    • Magazin
    • 27.11.2020 17:21
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    • 27.11.2020 17:21
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    ? oyuncular kimler?

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? oyuncular kimler? Soruları yer alıyor. vizyona girdiği yıl büyük bir ilgiyle izlenen film televizyonda yayınlandığında da oldukça beğenildi. Bu akşam yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Özellikle aksiyon, macera ve gerilim konulu filmleri severlerin keyifle izleyeceği Görevimiz Tehlike 2 ile ilgili bilgileri derledik.

    takvim.com.tr
    Görevimiz Tehlike 2 konusu nedir?

    Yönetmen koltuğunda John Woo'nun oturduğu Görevimiz Tehlike 2 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 2 oyuncular kimler? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Görevimiz Tehlike 2, 2000 yılında vizyona girmişti. O yıllarda herkes tarafından ilgiyle izlenen film hakkındaki tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 KONUSU NEDİR?

    Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir. Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. Ambrose, Ethan'ı etkisiz kılabilmek adına onun eski sevgilisi olan Nyah Hall'u işin içine sokmaya karar verir. Planı tutacaktır... En azından bir süreliğine...

    GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 OYUNCULARI KİMLER?

    Tom Cruise
    Dougray Scott
    Thandie Newton
    Richard Roxburgh
    John Polson
    Brendan Gleeson
    Rade Serbedzija
    William Mapother
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