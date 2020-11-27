Mart içeri pire dışarı misali herkesi gafil avladı! Osman Bey palas pandıras tepelerine biniyor. 35. bölümüyle ekranlara damgasını vuran ve yine zirvede yer alan Kuruluş Osman'da Osman Bey, Flatyos, Cergutay ve Nikola'nın planlarını teker teker altüst etti. Söğüt'ü basmaya giden Flatyos'u tuzağa düşüren Osman Bey bu sayede Kulucahisar Kalesi'ne girerek ağabeyi Savcı ve amcası Dündar Bey'i, Nikola'nın elinden kurtardı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dizinin son bölümü izleyicilerden tam not aldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.