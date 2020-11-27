İlk olarak TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç son dönemlerde performansıyla dillere destan olan oyuncular arasında yer alıyor. İki sezondur Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başarılı performansı takdir toplayan güzel oyuncu Esra Bilgiç Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğünü açıklamıştı. Açıklamanın ardından Esra Bilgiç'in oyunculuğu bırakacağı ve avukat yapmaya başlayacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna herkesi şaşırtacak bomba bir yanıt verdi.
"OYUNCULUĞU BIRAKIP AVUKAT MI OLACAKSINIZ?"
Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde merak edilen soruları yanıtladı. Bilgiç'e "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusu yöneltildi.
Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu açıklayan güzel oyuncu oyunculuk ve okulun zor olduğunu belirtti.
"Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna ise "Hayır. Kariyerime oyuncu olarak devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi.
Kilo ile ilgili güldüren bir yanıt veren Esra Bilgiç "Ramo'nun Adana'daki çekimlerinde kebap yemekten çok kilo aldım. Fazla kilolarımı vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.
"Arkadaş arasındaki tartışmalarda kendi avukatlığınızı yapar mısınız?" sorusuna ise bomba bir yanıt veren oyuncu "Benim yerime başkası yapsın avukatlığımı" dedi.
ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1.77 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.
Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.
8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı.
Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.
Son olarak Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermektedir.