İlk olarak TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç son dönemlerde performansıyla dillere destan olan oyuncular arasında yer alıyor. İki sezondur Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başarılı performansı takdir toplayan güzel oyuncu Esra Bilgiç Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğünü açıklamıştı. Açıklamanın ardından Esra Bilgiç'in oyunculuğu bırakacağı ve avukat yapmaya başlayacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna herkesi şaşırtacak bomba bir yanıt verdi.

"OYUNCULUĞU BIRAKIP AVUKAT MI OLACAKSINIZ?"

Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde merak edilen soruları yanıtladı. Bilgiç'e "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusu yöneltildi.