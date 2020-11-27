Doya Doya Moda'da zaman gergin zaman zaman da eğlenceli anların yaşandığı yarışmada haftanın finalinde rekabet yine üst düzeydeydi. Büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da haftanın finalinde jüriler eleştirileri yaptı, puanlarını verdi peki günün puanları nasıldı? 27 Kasım Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Haftanın en düşük puanını alarak hayallerine veda eden isim hangisi oldu? Doya Doya Moda kim elendi? İşte merak edilenler…
27 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren: 32
Birben: 40
Sabiha: 40
Rabia: 40
Aleyna: 37
Bahar: 40
Özde: 40
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 112 puan ile Doya Doya Moda Bahar Candan oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Katıldığı moda yarışmasında sergilediği garip hareketleriyle adından söz ettiren Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.