Yeni dizi İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D'de yeni başlayacak olan dizi tanıtımları ile oldukça dikkat çekti ve detaylar arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. İyi Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtı da sorgulananlar arasında yer aldı. Özellikle komedi dizilerini sevenler ve kahkahaya boğulmak isteyenlerin çok seveceği İyi Aile Babası hakkındaki bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
İYİ AİLE BABASI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
3 Aralık Perşembe akşamı Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.
İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?
Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.
İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?
ÇAĞLAR ÇORUMLU / MEHMET ALİ PAMUK Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.
ŞEBNEM BOZOKLU / ASLI PAMUK Mehmet Ali'nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.
MELEK BAYKAL / ARİFE PAMUK İki çocuk annesi, Adana'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali'ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.
SALİH KALYON / KERAMİ PAMUK Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul'a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul'da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.
TİMUR ACAR / RIFKI PAMUK Hala anne ve babası ile aynı evde yaşıyor. Lisede beden eğitimi öğretmeni ve basketbol takımının koçu. Çok iyi niyetli ve temiz kalpli bir adam olduğu için kolay kandırılan, bir yanı var.
BAHAR ŞAHİN / YAĞMUR PAMUK Psikoloji son sınıfta okuyor. Daha çok annesine benziyor. Temiz kalpli, ailesine düşkün, dünyalar güzeli ailenin en büyük kızı.
BAHAR SUER / AYFER Rıfkı'nın beden eğitimi öğretmenliği yaptığı liseye yeni gelen psikolojik rehberlik danışmanı. Rıfkı ile öğretmenler odasında ilk karşılaştıkları anda birbirlerine aşık oluyorlar.
BERKE ÜSDİKEN / EMRE GÜNEY Genç ve yakışıklı pratisyen hekim. Mehmet Ali'nin yanında asistan hekimlik yapıyor. Çok iyi aile ve okul eğitimi almış, bilgili, kültürlü, iyi kalpli.
ECRİN SU ÇOBAN / DAMLA PAMUK 9. Sınıfa gidiyor. Ailenin en akıllı, düzgün, çalışkan çocuğu. Bu yüzden de annesine çekmiş.
BERAT EFE PARLAR / OĞULCAN PAMUK Lise sona giden tembel, hayta, yaramaz bir çocuk. Bilgisayar oyunlarına aşırı düşkün
BESTE BEREKET / AYDAN HEMŞİRE Aile Hekimliği Kliniğinde başhemşire. Aşırı anaç ve sağduyu sahibi.
RUKAN DEMİR / ÇİLEM HEMŞİRE Aile Hekimliği Kliniğinde yardımcı hemşire. Aşırı derecede saf, sakar ve instagram-kolik.