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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş... Kendi kadar ünlü eşi bakın kim!

Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai hem Türkiye'de hem de izlendiği tüm ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere dizideki birçok kişinin kariyerinde bir dönüm noktası olan Hercai de en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştu. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişan olurken izleyici Hazar Şadoğlu öldü mü? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Merak edilen sorunun yanıtı Hercai 49. yeni bölümde ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu Serhat Tutumluer ise hayranları tarafından mercek altına alındı. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

27.11.2020 17:48 - Son Güncelleme: 27.11.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





